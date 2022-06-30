أحمد بن طحنون وعهود الرومي يلتقيان المجندات المشاركات بـ«مهارات المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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التقى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، مجندات الخدمة الوطنية المشاركات ببرنامج مهارات تكنولوجيا المستقبل ضمن مبادرة «هامة»، الهادفة لتمكين مجندات الدفعة الحادية عشرة للخدمة الوطنية بالمهارات وتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهن المهني والعملي، من خلال برنامج بناء مهارات مستقبلية متخصص يتواصل على مدى 7 أشهر.

جاء ذلك خلال زيارتهما إلى مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، لمتابعة مستجدات برنامج مبادرة «هامة» التدريبي والتعرف على رؤى وتطلعات المجندات المشاركات في المبادرة والوقوف على سير البرنامج التدريبي الذي انطلقت أولى دوراته بالشراكة مع شركة «مايكروسوفت» العالمية.

مهارات تخصصية

وتحدث الشيخ أحمد بن طحنون وعهود الرومي مع المجندات المشاركات وتابعا جانباً من الدورات التدريبية، واطلعا على ما تقدمه للمنتسبات من مهارات تخصصية تسهم في تعزيز جاهزيتهن للمستقبل.

وأشاد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بشغف مجندات الخدمة الوطنية بالتعلم واكتساب مهارات جديدة، وثمنا مبادرة العديد من الشابات الإماراتيات بالتواصل مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لإبداء رغبتهن بالانتساب للخدمة والمشاركة في البرنامج.

مبادرة نوعية

وأكدت المجندات المشاركات أن «هامة» تمثل مبادرة نوعية ومهمة، لدورها في تزويدهن بالمهارات المستقبلية الضرورية لبناء قدراتهن، وتأهيلهن لبدء مسيرتهن العملية والمهنية بعد إنهاء مرحلة الخدمة الوطنية.

وأعربت المجندات المشاركات في المبادرة عن شكرهن وتقديرهن للقيادة الرشيدة لاهتمامها بتطوير الكوادر البشرية الوطنية والاستثمار في قدراتها وطاقاتها للمساهمة في بناء مستقبل دولة الإمارات. وقالت المجندة عائشة الضنحاني طالبة الهندسة الكهربائية في جامعة الفجيرة إن مبادرة «هامة» تمثل إضافة نوعية للمهارات التي تسعى إلى اكتسابها من خلال الخدمة الوطنية، من خلال ما توفره من مهارات مستقبلية متقدمة.

برنامج غني

قالت المجندة موزة محمد الكعبي من مدينة العين، إن مبادرة «هامة» مفيدة، وأن البرنامج التدريبي غني بالمعلومات والمهارات التي ستمكنها من بناء مسيرتها المهنية بعد الانتهاء من الخدمة الوطنية، إضافة إلى ما تشكله من داعم لها في مساعدة إخوتها في دراستهم. من جهتها قالت المجندة موضي عمر الهنائي من أبوظبي إنها استفادت من تجربتها في مبادرة «هامة»، وبدأت في اكتساب مهارات جديدة. وأكدت المجندة عنود محمد راشد الكعبي من الشارقة، أن مبادرة «هامة» أسهمت في تمكينها من تعزيز مهاراتها والتعرف إلى مجالات جديدة ومستقبلية، تسهم في تطوير إمكاناتها.

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