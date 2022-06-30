إطلاق الدفعة 3 من «أطلق» لتأهيل الكوادر الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلقت موانئ أبوظبي الدفعة الثالثة من برنامج «أطلق» لبوابة المقطع، الذي يحظى بدعم ورعاية الاتحاد النسائي العام، ويعد من أهم المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء جيل نسائي يمتلك المهارات والأدوات اللازمة التي تتيح له الاستعداد للمستقبل وتمهد له طريق التميز والإبداع.

ويعمل البرنامج التدريبي «أطلق» الذي شهد إطلاق ثلاث دفعات منه على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وإعدادهم لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، إلى جانب خلق الفرص لإشراكهم في مشاريع استراتيجية تدعم تنافسية الدولة، وحقق نجاحاً لافتاً ونتائج متميزة منذ انطلاقته تمثلت في استكمال المنتسبات لما يفوق 32 ألف ساعة تدريبية عبر أكثر من 350 جلسة تدريبية، كما شهدت إقبالاً واسعاً تخطى 2,000 طلب انتساب، بمشاركة 88 متدربة.

مشاركات

وانطلقت الدفعة الثالثة من هذا البرنامج النوعي خلال شهر فبراير الماضي وشاركت فيها 42 متدربة إماراتية خضعن لبرنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أشهر تضمن 12 مساقاً تدريبياً متميزاً هي: أخصائي جودة الأنظمة، ومطور قواعد البيانات، ومطور الواجهة الأمامية، ومصمم جرافيك، وأخصائي أمن التطبيقات، وكاتب المحتوى الرقمي، ومنسق المشاريع، وأخصائي علم البيانات، وإداري الأنظمة والشبكات، وموظف خدمة المتعاملين، ومحلل أعمال، ومطور الربط الإلكتروني.

وتم اختيار المتدربات بناء على أدائهن الدراسي واهتماماتهن العملية بما يتناسب مع احتياجات البرنامج، حيث يركز الهدف الرئيسي للمبادرة على بناء خبرات عملية للخريجات الجدد، وفتح الباب أمامهن للحصول على فرص العمل في المجال التقني المرتبط بمشاريع تنموية استراتيجية في إمارة أبوظبي.

وأعربت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن فخرها بالنجاح المتواصل الذي تشهده المبادرة، وهنأت المنتسبات إلى الدفعة الثالثة اللاتي أظهرن حماسة واهتماماً كبيرين لاكتساب أدوات التميز والإبداع التي ستمهد الطريق أمامهن لمسيرة مهنية واعدة في المستقبل.

شكر

من جانبه، تقدّم الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بجزيل الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، على رعايتها لهذه المبادرة الملهمة من خلال الاتحاد النسائي العام.تقدير

بدورها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي - مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، صاحبة الفضل الأول في إطلاق هذا البرنامج».

تدريب

من جهتها، قالت منى حمد جار الله التي شاركت في مسار «مصمم الجرافيك»: «كانت فرحتي غامرة عندما عرفت بأنه تم اختياري للانضمام إلى فريق العمل في بوابة المقطع، وشعرت بأني على أهبة الاستعداد والجاهزية لبدء مرحلة جديدة في حياتي، إن الأجواء المرحبة في بيئة التدريب فاقت توقعاتي».

سعادة

وأعربت المشاركات في الدفعة الثالثة من برنامج «أطلق» عن سعادتهن وامتنانهن للفرصة التي أتيحت أمامهن للمشاركة في هذا البرنامج الرائد. وقالت دنيا محمد القحطاني التي شاركت في مسار «مطور الواجهة الأمامية»: «أسهمت الدروس التعليمية التي حصلت عليها في تعميق معرفتي بمهارات تطوير الواجهة الأمامية. وكانت المشاركة في البرنامج تجربة مميزة سواء من حيث نوعية البرامج أو تفاعل المدربين والمسؤولين مع أسئلتنا، كما أضافت إليّ العديد من المهارات الجديدة».

أما فاطمة المنصوري التي شاركت في مسار «تصميم الغرافيك» فقد أكدت أنّ مستوى التدريب والمهارات التي حصلتْ عليها فاقت توقعاتها.. وقالت: «عشت مع زميلاتي خلال فترة التدريب تجربة عمل مثالية، وأتيحت لنا الفرصة خلالها في العمل على مشاريع حقيقية مكنتنا من اكتساب مهارات فريدة لا يمكن الحصول عليها من دون الممارسة العملية، وستكون بلا شك داعماً كبيراً لتمكيننا الدخول في مسار مهني ناجح».

وقالت مريم محمد صقر الخنزوري الشحي التي شاركت في مسار «أمن التطبيقات»: «أتاح لي البرنامج معارف وخبرات واسعة في هذا المسار، وذلك بفضل البرامج التدريبية المتطورة والمهام العملية التي أوكلت لنا من قبل مشرف التدريب الذي ساعدنا في فهم متطلبات وآليات سوق العمل».

وقالت نورة مسفر الأحبابي، التي شاركت في مسار تطوير قواعد البيانات: «اكتسبت خلال البرنامج الكثير من المهارات التخصصية الضرورية للعمل في هذا المجال، فضلاً عن المزايا الأخرى التي حصلت عليها سواء كانت تعزيز ثقتي بقدراتي العملية أو تكريس روح العمل الجماعي مع الزملاء». وتوجهت نورة بالشكر الجزيل لبوابة المقطع والاتحاد العام النسائي لإتاحة هذه الفرصة المهمة والتي ستؤدي دوراً رئيسياً في دخولها مسيرة مهنية ناجحة.

شهادات

حصلت المنتسبات إلى البرنامج، منذ إطلاقه، على أكثر من 95 شهادة معتمدة من جامعة هارفارد وما يزيد على 200 شهادة معتمدة من منصة «يوديمي» التعليمية، وجاء المعدل العام لنتائج تقييم المشاركات في نهاية كل برنامج أكثر من 82%، الأمر الذي يعكس مستوى الالتزام والمثابرة الذي أظهرته المنتسبات إلى برنامج أطلق. وتواصل بوابة المقطع جهودها لمتابعة هذه المبادرة والتوسع بها إذ تستعد لإطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج وتدريب أكثر من 80 طالبة وخريجة إماراتية يتم اختيارهن بناء على أدائهن الدراسي واهتماماتهن العملية بما يتناسب مع احتياجات البرنامج.

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