توزيع 300 قطعة أرض امتداداً لمشروع مدينة محمد بن زايد بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، عن استحداث أراضٍ جديدة للمواطنين تلبي حاجة الأسرة المواطنة من السكن الملائم، في ظل زيادة الكثافة السكانية، وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في سبيل حرص سموه على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تسخير كل الإمكانات والمقومات المتاحة لتحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وذكر الأفخم لـ«البيان» أنه تم توزيع 300 قطعة أرض سكنية جديدة، وذلك امتداداً لمشروع «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية في إمارة الفجيرة، التي تضمنت 1100 وحدة سكنية، تشمل طرقاً حديثة وحدائق ومرافق وفقاً لأعلى المعايير العالمية، منحت قاطنيها الاستقرار الأسري، وحسنت من جودة حياتهم.

وأكد الأفخم سير عمليات مسح الأراضي في المنطقة الجديدة المخصصة لإسكان المواطنين بالإمارة، وفق الجدول الزمني المُعتَمد، التي جاءت في إطار تعزيز القطاع السكني بالفجيرة في ظل طبيعتها الجبلية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة المعطيات وحشد مختلف الإمكانات التي تضمن للمواطن وأسرته الحياة الكريمة، وتكفل لهم الاستقرار والطمأنينة والراحة.

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