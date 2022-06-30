موظفو حكومة الفجيرة ينضمون إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع حكومة إمارة الفجيرة، ينضم بموجبها موظفو «حكومة الفجيرة» إلى برنامج «إسعاد» المُقدم من شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها بطاقة «إسعاد» بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة و 92 دولة حول العالم.

ترحيب

ووقع الاتفاقية في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب حكومة إمارة الفجيرة، وقعها محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، بحضور خميس الظنحاني، مدير مكتب مدير الديوان الأميري، ومنى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.ورحب معالي عبد الله محمد البسطي، بتوقيع مذكرة التفاهم مع حكومة الفجيرة، مؤكداً أن توسع نطاق برنامج «إسعاد» يعكس رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى ترسيخ جاذبية بيئة العمل لما للأمر من تأثير إيجابي مباشر على الإنتاجية وتحسين الأداء في تقديم الخدمات وتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين.

توجهات

ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن الهدف من إنشاء بطاقة «إسعاد» هو تحقيق السعادة للموظفين في مختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة المنضمة إلى برنامجها، الأمر الذي يتواءم مع نهج شرطة دبي وتوجهها الاستراتيجي لإسعاد المجتمع، ويجسد التوجهات الحكومية في هذا الشأن بما يرفع من مؤشر سعادة الموظفين ويعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لديهم، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يعزز التعاون البناء بين الطرفين، وسيثمر عنه منح بطاقة «إسعاد» إلى كافة موظفي حكومة إمارة الفجيرة، ما يجسد مفهوم الشراكة، ويعمل على ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لدى الموظفين.

بيئة جاذبة

وبدوره، أكد محمد سعيد الضنحاني، حرص حكومة الفجيرة على توفير بيئة عمل جاذبة لموظفيها، عبر تقديم خدمات ومزايا تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل المبادرات التي من شأنها تقديم خدمات ومزايا داعمة لموظفي حكومة الفجيرة وأسرهم.

كما ثمن الضنحاني جهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وحرصهما المتواصل على تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات الوظيفية بما يتواءم مع استراتيجية الدولة في تطوير بيئة مشجعة على النمو الوظيفي وداعمة للإبداع في العمل الحكومي.

مضاعفة الجهود

من جانبها، رحبت منى العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، بانضمام موظفي حكومة الفجيرة إلى برنامج إسعاد، مشيرة إلى أن التوسع في انضمام الجهات الحكومية إلى برنامج إسعاد سيعزز التزاماتنا وسيدفعنا إلى مضاعفة الجهود وتوسيع النشاط وتنويعه ليشمل مختلف القطاعات التي تهم حاملي البطاقة وأسرهم، لنُجسد بذلك الهدف الذي أنشئت من أجله بطاقة «إسعاد». وأكدت العامري أن البطاقة لم تعد تقدم عروضاً وخصومات فقط، بل تعدت ذلك وأصبحت تُساهم بشكل مباشر وكبير في كل الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى نشر السعادة بين أوساط المجتمع.

مزايا

تنص مذكرة التفاهم على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية وتزويد الطرف الآخر بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافهما، كما وتنص المذكرة على دعم حكومة إمارة الفجيرة، لشرطة دبي للمشاركة في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة ودعم البرامج التوعوية والحملات والمبادرات وتزويدها بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة. وتتيح المذكرة انضمام موظفي حكومة إمارة الفجيرة إلى برنامج إسعاد، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

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