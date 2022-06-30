صندوق الزكاة يطلق 3 منصات ذكية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أطلق صندوق الزكاة خلال المؤتمر الافتراضي الذي عقده أمس 3 منصات ذكية لخدمة العمل الزكوي، حيث تمثلت في إطلاق أول مستشار زكوي افتراضي على المستوى الإقليمي، وهو عبارة عن تطبيق محادثة متخصص، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم فيه المستشار الروبوتي الذكي بالتفاعل مع المستخدمين والإجابة عن أسئلتهم، وتوفير خدمات الصندوق لهم، حيث تتوفر المنصة عبر تطبيق واتساب، ويمكن مراسلته عبر الرقم: 9718008222.

ويوفر المستشار الروبوتي الذكي في المرحلة الحالية خدمتي: حساب الزكاة ودفع الزكاة، ويجري العمل على توفير باقة من الخدمات الأخرى: كالفتاوى، الرد على العملاء، متابعة طلبات مستحقي الزكاة، وإرسال المستندات، طلبات الاسترحام وغيرها الكثير.

دعم

وأوضح الصندوق أن ثاني هذه المنصات معنية بكبار المحسنين لدعم جهودهم وتوجيه زكواتهم نحو مشاريع وحالات محددة من قبلهم، وتُعد المنصة أول محفظة أموال رقمية، تمكن كبار المزكين من الاطلاع على أرصدتهم وإدارتها بصورة لحظية، ومن خلالها يستطيع المزكي توجيه زكاته لأي مشروع محدد أو حالة محددة، مع المتابعة الدورية لطلباته المقدمة في المنصة.

وأشار الصندوق إلى أن ما يميز هذه المنصة هي المتابعة من طرف الصندوق، حيث يتم تعيين مدير حساب لكل مزكٍ، معني بتقديم الدعم اللازم، والمتابعة المستمرة لطلبات المزكي في النظام. كما تتميز المنصة بأنها سرية وآمنة، حيث يتاح الدخول إليها عبر اسم مستخدم وكلمة مرور. ومما يميزها أيضاً أنها متوفرة على مدار الساعة، حيث يستطيع المزكي الدخول على النظام في أي وقت، ومن أي مكان.

«معلوماتي»

وقال الصندوق إن المنصة الثالثة تم إطلاقها تحت مسمى منصة «معلوماتي»، وتهدف إلى دعم متخذي القرار في صندوق الزكاة في اتخاذ القرارات اللازمة التي تستند على المعلومات والبيانات، حيث تقوم المنصة بتمكين أصحاب القرار والإدارة العليا من الوصول للمعلومات في أي وقت ومن أي مكان، سواء أكانت تتعلق بنتائج الأداء والمهام الرئيسية، أم كانت على مستوى النتائج المتعلقة بالمستويات الداعمة. فهي توفر أحدث التقارير والنتائج الخاصة على سبيل المثال بالإيرادات، وتقارير الصرف المتعلقة بالمشاريع، والتقارير المالية، كما توفر التقارير والنتائج التي تخص الوحدات المساعدة، سواء في الموارد البشرية، والتدريب، وغيرها.وتتمثل آلية عمل المنصة في كونها برنامجاً ذكياً مبنياً على خوارزمية الذكاء الاصطناعي، ويتم الوصول إليه من خلال منصة «الواتساب»، عبر مجموعة من الصلاحيات الممنوحة لكل شخص معني، ومجموعة من الأكواد والتي تشير إلى المعلومات والبيانات.

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