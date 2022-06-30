استعراض إنجازات اللجنة العليا للشؤون البحرية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي اجتماعاً برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بحضور المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وأحمد محبوب مدير عام دائرة الجمارك بدبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، والشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات.

إنجازات

كما حضر الاجتماع اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت الإنجازات التي حققتها في عدد من اختصاصاتها، وأهمها ما يتعلق بخفض نسبة تلوث المياه البحرية، من خلال التدقيق على المراسي والأندية البحرية، وضمان السلامة البحرية بالتدقيق على العوامات الملاحية وإصلاحها، والمحافظة على البيئة البحرية، وتنظيم القطاع البحري من خلال عمل منظومة بحرية متكاملة.

معايير

كما شمل العرض عدداً من الإنجازات الأخرى منها مراجعة بعض القوانين، وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮي، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻮاﺻﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻣﺎرة دﺑﻲ، وإﺟﺮاء عدد من عمليات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ، ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وإﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻋﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.

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