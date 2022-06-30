1,769 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 192,567 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي، في الكشف عن 1,769 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 944,022 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,315 حالة. ‌

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,674 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراضه، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 924,192 حالة.

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