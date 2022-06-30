تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1443هـ

المصدر: دبي - البيان

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أصدر الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، قراراً إدارياً رقم (153) لسنة 2022م بشأن تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام 1443هـ، قوامها 70 حاجاً.

وهنأ الشيباني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بموسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يجعله شهر خير ورحمة على المسلمين أجمعين، متمنياً التوفيق لحجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبه أشار مروان الشحي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، إلى تشكيل البعثة من 70 حاجاً، وضمت أربعة إداريين، منهم رئيس البعثة، ومسؤول للإشراف الإداري، ومسؤول الإعلام، وواعظ للبعثة، مؤكداً انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة من قبل أعضاء البعثة، كل في مجال اختصاصه.

ووجّه الشحي الوفد الإداري من البعثة الرسمية بالتواصل مع الحجاج وإكمال الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة وفق البرنامج الزمني المعد سلفاً من الدائرة لإتمام مناسك الحج على أكمل وجه.

ونوه بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة مطارات دبي الدولية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لتسهيلها مهمة البعثة، مطالباً جميع أفرادها بالالتزام التام واتباع التعليمات الخاصة في إدارة البعثة، لا سيما الإرشادات الطبية والصحية المتعلقة بفيروس كوفيد 19.

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