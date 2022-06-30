سلطان القاسمي: رعاية وتأهيل أبناء وبنات الشارقة أولوية

المصدر: الشارقة- وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن رعاية وتأهيل أبناء وبنات الشارقة منذ طفولتهم حتى استقرارهم والوصول إلى المراكز المتقدمة، وبناء أسرهم بطمأنينة واستقرار، يعد الأولوية الأساسية التي يعمل عليها سموه، بمشاركة وجهود قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه وقرينته عصر أول أمس، في قصر البديع، أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية من منتسبي مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، البالغ عددهم 57 منتسباً من أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والذين حققوا إنجازات عالمية، من خلال الفوز بالمراكز الأولى، والتأهل للتصفيات النهائية في العديد من المسابقات العالمية الخاصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في رعاية الأجيال، والاهتمام بهم في كافة المؤسسات التي تشرف عليها، مثمناً سموه الإنجازات التي حققها منتسبو المؤسسات، وهنأ قرينته والفائزين والقائمين على المؤسسات.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في كلمة لها خلال اللقاء: «إن الشارقة يرعاها رجل لا يكل عن حث أبنائه على طلب العلم، والسعي للمعرفة في جميع المجالات العلمية والحياتية، ونحن الآن أمام ما جنيتم من إنجازات وابتكارات، بدأت من مراكز ربع قرن، ووصلتم بها إلى المنافسات العالمية، ونلتم بها الجوائز المشرفة، إن ذلك هو المحفز الذي يصقل مواهبكم، ويصنع منكم شخصيات قيادية مستعدة لخدمة وطنها والمجتمع».

وفي ختام اللقاء، كرّم صاحب السمو حاكم الشارقة أصحاب الإنجازات، وهنأهم، داعياً إياهم إلى الاجتهاد بشكل أكبر، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

لقاء

من جهة ثانية ، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة. ورحب سموه في بداية اللقاء بالقنصل الكويتي الذي قدم للسلام على صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة، وتناول سموه العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً عمق الروابط المشتركة اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً وعلمياً وغيرها. كما تناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والعمل على المزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

استبدال مسمى الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (44) بشأن استبدال مسمى الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى «الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة» أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: «هيئة الشارقة للدفاع المدني». الشارقة - وام

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