وفد إماراتي يبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مشيداً بتطور تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، والتي توجت خلال عام 2017، بإطلاق شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية، لتعزيز الحوار، وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة بين البلدين الصديقين، وخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

جاء ذلك، خلال ترؤسه بحضور عبد الله الهاملي رئيس الشؤون السياسية في سفارة دولة الإمارات بألمانيا، وفداً إماراتياً، يقوم بزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الهدف من الزيارة، يتمحور حول تعزيز مساعي البلدين في صياغة الأطر التنظيمية، والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لا سيما المجالات المرتبطة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء القدرات، وتمكين الشباب في مجال الابتكارات والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة، والعمل الوثيق مع الشركاء في ألمانيا، لتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مبادرات ومشاريع جديدة، تصب في تنمية قطاع الطاقة النظيفة في البلدين، وكذلك رسم خريطة التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، بما يضمن تحقيق مزيد من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف، وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا، خلال العقود الماضية، في شتى المجالات، لا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، أصبح ضرورة حيوية في وقتنا الحالي، وأن الطاقة تعتبر المحرك الرئيس، والعنصر المحوري للتنمية المستدامة، وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دورها في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

وضمن جدول الزيارة، التقى المهندس شريف العلماء، والدكتور باتريك غرايتشن وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث جرى بحث خطوات التعاون المقبلة، ووضع أطر جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون في مجال الهيدروجين، وسبل تطوير استراتيجياتهما لاستخدام الهيدروجين، والتقدم المُحرز في هذا الشأن.

وقال العلماء: «الشراكة الإماراتية الألمانية، ساهمت في تسريع مستهدفات التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعمت مساعي الجانبين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي، الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وفتح آفاق رحبة للنمو والتطور، ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات، وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولتي الإمارات وألمانيا».

وفي ذات الإطار، زار وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والوفد المرافق له، شركة «50Hertz Transmission»، التي تشرف على تشغيل شبكة نقل الكهرباء في شمالي وشرقي ألمانيا، وهي الشركة المسؤولة عن تأمين إمدادات الكهرباء لحوالي 18 مليون شخص، وكان في مقدمة مستقبليه ستيفان كابفيرير، المدير التنفيذي للشركة، حيث تم الاطلاع على منظومة العمل، واستعراض آلية دمج أنظمة الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة.

وفي سياق الزيارة، استضافت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا، اجتماع الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة، في إطار استكمال «إعلان النوايا» للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017، وقد ركز الاجتماع، الذي حضره شريف العلماء والوفد المرافق له، والدكتور فالك بويميكي رئيس قسم التعاون الثنائي في مجال الطاقة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بألمانيا، وإلين فون زيتزويتز مديرة التعاون الثنائي بمجال الطاقة في الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ، على استكشاف الاستراتيجيات المستقبلية الداعمة لقطاع الهيدروجين، والتطورات المُحرزة في هذا الشأن في البلدين، وفرص تمكين التجارة الثنائية، والتحديات التي تواجهها، والإطار التشريعي المُنظِّم لها، كما ناقش المجتمعون أهمية الدعم المالي الهادف إلى تسريع وتيرة العمل على زيادة قيمة الهيدروجين، وقيمة طرق التحويل بين أشكال الطاقة وسلاسل التوريد.

كما التقى وفد الدولة عدداً من أعضاء البرلمان الألماني، برئاسة ليزا بادوم عضو لجنة العمل المناخي والطاقة، وعضو في حزب الخضر الألماني، حيث شكل اللقاء فرصة حقيقية للتأكيد على الروابط المتينة بين دولة الإمارات وألمانيا، وعلى الدور المهم للشراكة المتنامية في مجال الطاقة في دعم مساعي كلا البلدين، ومستهدفاتهما لمواجهة تداعيات التغير المناخي، التطورات الحاصلة في هذا الملف الحيوي، والخطوات العملية لتمكين المرأة والشباب، وأهمية اعتماد قطاع النقل على مصادر طاقة نظيفة.

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