علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثل المجموعة العربية في اللجنة، في اجتماع الدورة الـ 288 للجنة التنفيذية المنعقدة في مونتفيديو عاصمة جمهورية أوروغواي.

واستعرض المشاركون في الاجتماع تقرير فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا، والمشروع السياسي للاتحاد البرلماني الدولي في الأمم المتحدة، وتقرير أنشطة مجموعة العمل حول الشفافية والمساءلة والانفتاح، وتقرير سير العمل الخاص باستراتيجية الاتصال 2022 -2026، والاستعدادات الخاصة بإعداد ميزانية الاتحاد للعام 2023، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الخاصة بـجائزة (IPU remer-Passy).

كما شارك الدكتور علي النعيمي في الافتتاح الرسمي للندوة الإقليمية حول تغير المناخ لبرلمانات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برلمان أوروغواي.

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