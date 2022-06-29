رئيس الدولة يفض دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وجاء في القرار: «نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وبناء على معرضة، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وموافقة مجلس الوزراء، يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الاربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم».

وأعرب المجلس، في جلسته السادسة عشرة الختامية، التي عقدها اليوم، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المتواصل ورعايتهم الدائمة لأعمال المجلس، بصفته السلطة التشريعية في الدولة، ورعايتهم الكريمة لكل أعماله ومتطلباتِه.

وقال معالي صقر غباش: لقد شهدَ انطلاقُ هذا الدورِ الثالثِ بدايةَ رحلةِ الخمسينيةِ الثانيةِ من عمرِ دولتِنا المديد، وفي هذا الدورِ أكملَ مجلسُنا عامه الخمسين من مسيرتِه التي جسدَ فيها، وسيظل، المفهومَ والتطبيقَ الحقيقي للشراكةِ بين السلطتينِ التشريعية والتنفيذيةِ المبنيةِ على التعاون، والاحترامِ والثقةِ بما يخدمُ وطننا الغالي.

وأضاف: وفي هذا الدورِ أيضاً، فقدتْ الإماراتُ، ومعها الأمتان العربيةِ والإسلامية، قائدَ مسيرةِ التمكين المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله) الذي جسدَ خيرَ امتدادٍ لإرثِ مؤسسِ الدولةِ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) بتأكيدِ المبادئِ التي تأسستْ عليها دولتُنا المباركة في الحكمةِ والاعتدالِ، كما شهد العالمُ الانتقالَ السلسَ والميمونَ للسلطةِ عندما انتخبَ أصحابُ السمو أعضاءُ المجلسِ الأعلى للاتحاد، وبصوتٍ جامعٍ واحدٍ، صاحبَ السمو الشيخَ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولةِ، ليكون امتداداً أصيلاً لخيرِ الأسلافِ.

وتابع معاليه: إن هذا اليومَ الذي نختتمُ فيه الدورَ الثالث، هو أيضاً اليومُ الدولي للعملِ البرلماني، الذي يعترفُ فيه المجتمعُ الدولي بالدورِ الكبير الذي يضطلعُ به البرلمانيون لخدمة بلدانِهم، مضيفاً: "ويحقُ لنا، في هذه المناسبةِ، أن نعتزَ بالنجاحاتِ والإنجازاتِ التي حققَها مجلسُنا عبرَ مسيرتِه الممتدةِ لـ 50 عاماً منذ تأسيسه، ومنها ما حققه خلال هذا الدورِ من قيامهِ بعقدِ (16) جلسة عامة، كما عقدتْ لجانُه (143) اجتماعاً وحلقة نقاشية. وتواصلتْ مع (60) جهةٍ من مختلفِ المؤسساتِ والقطاعاتِ المعنيةِ لخدمة العمل البرلماني.

وعلى الصعيدِ التشريعي، وردَ إلى المجلسِ من الحكومةِ (12) مشروعَ قانون قام المجلس بدراستها جميعاً، وانتهى من مناقشتِها باستثناء ما تم سحبُه منها.

وعلى الصعيدِ الرقابي، فقد ناقشَ المجلسُ (8) موضوعاتٍ عامةٍ، وأصدرَ بشأنها (151) توصيةً تم رفعُها للحكومةِ، وطرح أعضاءُ المجلس أمام ممثلي الحكومة (33) سؤالاً تناولتْ مختلفِ القضايا الحيويةِ في شتى مجالاتِ العملِ الوطني.

كما كان للشعبةِ البرلمانيةِ دورٌ نشطٌ وفاعلٌ في تمثيلِ المجلسِ الوطني عبر مختلفِ الفعالياتِ، والاجتماعاتِ، التي استضافَ فيها المجلسُ الكثيرَ من الوفودِ البرلمانيةِ الزائرةِ التي جاءت خلال هذا الدورِ مع استضافةِ الإماراتِ لمعرضِ إكسبو 2020 دبي، الذي احتضنتْهُ الدولةُ بنجاحٍ عالميٍ غيرَ مسبوقٍ.

ولقد أثمرت حصيلةُ هذه التحركاتِ عن حصول المجلس على العضويةِ الدائمةِ لبرلمانِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ، وعلى عضويةِ مراقبٍ في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، مما ينعكس بآثاره الإيجابية على تأكيدِ مكانةِ الدولةِ ومصالحِها.

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