منصة رقمية توفر 100 فرصة عمل لأصحاب الهمم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشفت «إم انكلوسيڤ»، أول منصة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للربط بين أصحاب الهمم وجهات التوظيف، عن دعوتها للمتقدمين والشركات في جميع أنحاء المنطقة، للانضمام إلى المنصة، والاستفادة من خدماتها، وتهدف المنصة إلى تأهيل أصحاب الهمم وجهات التوظيف، وإعدادهم لبناء مسيرة مهنية مشتركة ناجحة، حيث تسهم إم انكلوسيڤ، التي تضم قاعدة بياناتها أكثر من 600 متقدم من مختلف أنحاء المنطقة، في تطوير مهارات المسجلين في منصتها، وتحضيرهم لمقابلات العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات تعليمية مجانية مخصصة لأصحاب الهمم.

ويلتحق المتقدمون ببرامج تدريب ذاتية أو مخصصة، تتيح لهم الحصول على فرص عمل في مجالات مختلفة، مثل البيع بالتجزئة والأزياء والتجميل والقطاع الطبي والخدمات المكتبية، والرعاية المنزلية خدمات الإرشاد، والاستقبال والمأكولات والمشروبات، والإدارة وتقنية المعلومات والتصميم الغرافيكي، والتصوير الفوتوغرافي وريادة الأعمال، وغيرها، وخصوصاً بعد التغييرات التي سببتها تداعيات الأزمة الصحية، التي شملت تعيين الشركات لموظفيها وفق نماذج هجينة، تشمل العمل من المنزل وموقع الشركة.

تقدم

وحققت إم انكلوسيڤ، منذ مشاركتها في برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية بالعاصمة أبوظبي، تقدماً ملحوظاً في قطاع التوظيف الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما بعد إطلاق أول تطبيق لدمج أصحاب الهمم وتوظيفهم في عام 2021، حيث قام فريق المنصة التقني، بتدريب مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة، على توفير وظائف تقدم لأصحاب الهمم فرصة التطور المهني وأجوراً متساوية.

وقالت حفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة إم انكلوسيڤ: «نوفر لجهات التوظيف والمتقدمين فرصاً للتعلّم والتطوير، وبناء القدرات والتوظيف، وتسهيل وصول أصحاب الهمم وحركتهم في مكان العمل. ونركز على توفير وظائف وفرص شاملة لأصحاب الهمم قدر الإمكان، حيث تمكّنا خلال العام الجاري، من الوصول إلى هدفنا بتوفير 100 فرصة عمل لأصحاب الهمم».

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