الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:18الثاني عند الساعة 01:31 والجزر الأول عند الساعة 08:35 الجزر الثاني عند الساعة 19:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 21:52 والجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 29 85 35 دبي 40 31 80 35 الشارقة 40 30 80 35 عجمان 38 29 85 35 أم القيوين 37 29 80 35 رأس الخيمة 41 30 75 30 الفجيرة 36 32 80 55 العين 45 32 55 20 ليوا 45 27 85 15 الرويس 42 28 80 30 السلع 43 28 65 45 دلما 38 30 80 45 طنب الكبرى 37 29 80 45 طنب الصغرى 37 29 80 45 أبو موسى 37 29 80 45 .

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