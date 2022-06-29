الصحة العالمية تشيد بمواقف محمد بن راشد الإنسانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أمس في العاصمة الأفغانية كابل رحلة جوية على متنها 25 طنا متريا من الإمدادات الصحية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية من مركز المنظمة للإمدادات اللوجستية في دبي، لدعم الاستجابة للزلزال الذي ضرب أفغانستان.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «تعرب المنظمة عن امتنانها للدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تيسير هذه الرحلات الإغاثية الطارئة لنقل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى كابل».

وأضاف الدكتور المنظري أن هذا الدعم «دليل قوي وعملي على التضامن لتنفيذ رؤيتنا الإقليمية: الصحة للجميع وبالجميع».

وذكر المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع للمنظمة الدولية أن الشحنة اشتملت على أدوية أساسية ومستلزمات جراحية ومستلزمات لعلاج الرضوح وغيرها من الإمدادات الصحية الحيوية بكمياتٍ تكفي لما يقرب من 400 ألف شخص يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية، منهم 1500 من مرضى الرضوح، و2750 حالة مشتبهًا في إصابتها بإسهال مائي حاد.

وتصل إمدادات المنظمة في وقتٍ ازدادت فيه الاحتياجات الصحية بسبب الزلزال المُدمِّر الذي ضرب أفغانستان في 22 يونيو وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين. ‏وتُبلِغ المرافق الصحية، التي لا تزال تعمل في المنطقة، عن نقص الأدوية والمستلزمات الجراحية اللازمة لعلاج المصابين‎.

وتعمل حاليًّا ستة مستشفيات، تدعمها منظمة الصحة العالمية، بكامل طاقتها لعلاج المتضررين في إقليم جنوب شرق أفغانستان -الذي يشمل مقاطعات باكتيكا وخوست وباكتيا وغزني- وتقدم هذه المستشفيات رعاية الرضوح وإعادة التأهيل البدني ودعم الإعاقة.

واستقبلت هذه المستشفيات، ومنها مركز جيان للرعاية الصحية الشاملة، ما مجموعه 1206 حالات مصابة برضوح في الفترة من 22 إلى 26 يونيو، وعقب الزلزال مباشرة، سُلِّمت إلى المرافق الصحية في المقاطعات المنكوبة إمدادات من مستودع المنظمة في كابل، شملت إمدادات لعلاج الرضوح تكفي لإجراء 5400 عملية جراحية وتوفير العلاج الطبي لنحو 36000 حالة لثلاثة أشهر.

وتواصل المنظمة العمل مع شركاء الصحة في المناطق المتضررة لتحديد الاحتياجات اللازم تلبيتها لعلاج الرضوح وتقديم الدعم الصحي الطارئ، بما يشمل تعزيزَ ترصُّد الأمراض المعدية، وإجراء تقييمات في المرافق الصحية، ونشر خبراء الصحة، وتقديم اللوازم الصحية والجراحية الطارئة والإمدادات الطبية والمعدات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز