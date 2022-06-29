تحذير من تهاون المرضى في إجراء مسحة "كوفيد".. والوعي الفردي يعود لتصدر المشهد

المصدر: وام

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شددت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة من خطورة تهاون البعض في اتباع الإجراءات الصحية وبروتوكولات احتواء فيروس كوفيد19 على الرغم من ظهور أعراض مرضية بحجة أنها أعراض لأمراض أخرى.

وأشارت إلى أن تداخل أعراض الأنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مع أعراض فيروس كوفيد 19 يتسبب في تهاون البعض في إجراء فحص كوفيد فوري وتطبيق البروتوكولات الخاصة بالعزل للحالات الإيجابية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة وهو ما قد يتسبب في انتقال العدوى في الأسرة ومقار العمل، والتجمعات الأخرى.

ودعت الحوسني إلى تعزيز الوعي الفردي بأهمية الفحص والتشخيص للمرض وذلك للحصول على العلاج الطبي اللازم خصوصا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات بالنسبة لكوفيد19 و هم فئة كبار السن و المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات العمرية المختلفة.. في حين أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الانفلونزا هم كبار السن والأطفال أقل عن 10 سنوات والسيدات الحوامل ويتطلب التشخيص بالأنفلونزا علاجا طبيا للوقاية من المضاعفات الخطيرة للمرض.. داعية أفراد المجتمع إلى مزيد من التعاون خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى وبدء الإجازة الصيفية.

ولا تعد مسألة التداخل بين الأعراض المرضية وكوفيد حالة مستجدة، بل تزامنت طوال فترة الجائحة إلا أنها تظهر في مواسم الأمراض التنفسية والانفلونزا الموسمية بشكل أوضح، وهو ما شكل تحدياً حقيقياً للهيئات الصحية حول العالم طوال السنوات الماضية.

من جهته أكد الدكتور عادل سعيد سجواني استشاري طب الأسرة أن أغلب أمراض الجهاز التنفسي تتشابه إلى حد كبير في أعراضها وتشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم والزكام والكحة والصداع وآلام الجسم، فيما تتعد أسباب ظهور تلك الأعراض لتشمل الانفلونزا الموسمية، والالتهابات البكتيرية سواء التي تصيب الجهاز التنفسي أو اللوزتين أو الجيوب الأنفية، إضافة إلى العدوى الفيروسية العادية المعروفة بـ"نزلات البرد"، وهي ذات الأعراض التي قد تظهر على المصابين بكوفيد، وعليه فإن التأكد من عدم الإصابة بكوفيد تعد الخطوة الأولى التي يجب اتباعها عند ظهور أي عرض من الأعراض السابقة.

وأوضح سجواني أن التداخل الشديد بين أعراض الأمراض السابقة مع كوفيد خصوصاً في ظل تراجع حدة أعراض كوفيد بعد حملات التطعيم الواسعة يعيد التأكيد على أهمية إجراء فحص كوفيد منعاً لانتشار الفيروس ووصوله للفئات المستضعفة أو الأكثر عرضة للخطر.

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