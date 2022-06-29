حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة "سالك"

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (34) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة شركة سالك (ش.م.ع) برئاسة معالي مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن، نائباً للرئيس، وميــــثاء محمــــد بـــن عــــدي، ومحمــــد يوســـــف المظــــرب، وإبـراهيـــــم سلطــــان الحـــــداد، ومحـمـــــد عبـــــدالله لنجـــــاوي، ومحمـــــد عبدالرحمــــن الهـاوي.



ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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