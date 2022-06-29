شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موزمبيق في مابوتو

المصدر: وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة فخامة فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق .

جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

و أشاد فخامته بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين والتعاون البناء على الأصعدة كافة مؤكدا وجود العديد من الإمكانات و الفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات و جمهورية موزمبيق في تقدم مستمر .. مشيرا إلى وجود العديد من الفرص لتطويرها ودفعها إلى الأمام .

على صعيد متصل التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان .. معالي فيرونيكا ماكامو وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وموزمبيق وسبل تعزيزها.. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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