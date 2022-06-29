"نقل عجمان" تفوز بجائزة أفضل برنامج قطع تذاكر ذكي عالمياً

المصدر: عجمان : ( البيان)

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فازت هيئة النقل بعجمان بجائزة أفضل برنامج قطع تذاكر ذكي في العالم، ضمن فعاليات المعرض العالمي لحلول تذاكر التنقل و الذي أقيم في لندن و يعد من أبرز الأحداث عالمياً في مجال النقل و يجمع العالم لعرض أبرز الحلول الذكية للتنقل ،وشارك في المعرض 71 دولة في 80 جناحاً.

و أكد المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة و التراخيص في هيئة النقل بعجمان أن هذا الفوز يترجم توجهات و دعم قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافه التنافس و التميز على كافه المستويات المحلية و العالمية .

وذكر أن حصول الهيئة على المركز الأول عالمياً أسهم في تعزيز تنافسية إماره عجمان و ريادتها عالميا، حيث أصبحت نموذج يحتذى به في التميز العالمي في قطاع النقل، لافتا بان الفوز ساهم في ابراز أفضل ممارسات الهيئة في مجال النقل تفوق ارقى المعايير و الممارسات في العالم ضمن منظومة نقل مستدامة متطورة .

وتضمنت مشاركة الهيئة في المعرض بمنظومة مسار و التي تعد من النظم الذكية التي توظفها الهيئة لخدمة مستخدمي حافلات النقل العام و خدمات التنقل الأخرى مثل النقل البحري "عبرة" حيث تعمل كوسيلة بديلة للدفع النقدي، و تمكن المستخدمين من أعادة شحن بطاقات مسار عن طريق اجهزه الدفع الالكتروني او تطبيق مسار الذكي أو عبر موقع الهيئة الالكتروني و يمكن الحصول على بطاقة مسار من محطة المصلى أو من سائقي حافلات النقل العام مباشرة .

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