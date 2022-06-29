عبدالرحمن العويس: تجديد عقود 82% من الأطباء فوق سن الـ 60

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: إن الجهات الصحية عكفت خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، في تجديد عقود ما نسبته 82% من الأطباء والكفاءات الطبية التي تجاوزت سن 60 عاماً، يشكل المواطنون نسبة 87.5% منها.

وأضاف خلال رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأربعاء: "نحن ملتزمين بالقانون الخاص بالموارد البشرية الحكومية، وبالتالي وضعنا يختلف عن القطاع الخاص المرتبط بعقود تختلف من ناحية السن، حيث اننا نسير على نظام الموارد البشرية الحكومية، ولكن مع ذلك فان ما تم تجيده من الكوادر الفنية وصل إلى ما يقارب 75%، وفي الكفاءات التمريضية إلى نحو 77%."

وقال: "نحن نأمل بأن نحافظ على كفاءتنا الطبية وأن لا تخرج، ولكن نريد أيضا أن يتم تفعيل القطاع الخاص، وأن نستقطب كفاءات جديدة شابة ويستمر معدل الدوران، مضيفاً أن "الاستمرارية مطلوبة لكن بطبيعة الحال فإن تلك الكفاءات مع مرور الوقت وكبر السن، تبدأ قدراتها في الانخفاض، إلا أن عملية تجديد عقودهم متاح ومرهون بالإدارة الفنية لترى ما هو افضل للمنظومة".

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