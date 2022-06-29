7 شروط لتمديد عقود الأطباء بعد سن الستين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن «المؤسسة حددت 7 شروط رئيسية لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن ال 60 عاماً، في ضوء المسموح به، بحيث لا يتم التمديد ما لم تكون هناك حاجة للطبيب».

وأوضح خلال رده على سؤال في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن الشروط تتضمن ندرة التخصص الذي يتوله الطبيب المعالج في سوق العمل، ومنها تخصصات التخدير والعناية المركز وجراحة المخ والاعصاب، وجراحة القلب والصدر والحوادث والطوارئ.

وأضاف أن الشروط تشمل عدم وجود البديل المناسب للطبيب في حال تقاعده، بالإضافة إلى الإنتاجية والأداء، حيث يأخذ بعين الاعتبار تقييم أداء الطبيب خلال مدة عمله السابقة، فضلاً عن أمن وسلامة المريض وهو هدف رئيس عند أي منشاة طبيبة، ووجود في المنشأة مرضى يحتاجون إلى تخصص ذلك الطبيب.

ونوه سعادة الدكتور يوسف محمد السركال بأن الشروط تشتمل كذلك على وجوب تمتع الطبيب باللياقة الصحية الجيدة، والتي تعتبر من اهم المعايير المطلوبة لتمديد خدمة الأطباء بعد وصولهم إلى سن الـ 60، لضمان قدرته على تقديم خدمة على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن الجانب الشخصي، يأتي ضمن شروط المحددة لتمديد خدمة أي من أعضاء الكادر الصحي بعد سنة 60، وقال بان تمديد الخدمة لا توقف فقط على إرادة المنشاة الصحية، وانما على إرادة الطبيب حيث تتجه أحيانا رغبة إلى التقاعد وعدم الرغبة في تمديد الخدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز