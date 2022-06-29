"رئيس الانتربول" يلتقي وفد شرطة أبوظبي بالاجتماع الدولي لتحديد هوية ضحايا الكوارث

المصدر: البيان

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التقى سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بمقر المنظمة، وفد شرطة أبوظبي لاجتماع المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي المصاحب والذي عقد في المقر الرئيسي للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية.

وأشاد رئيس منظمة الانتربول بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستوى الاقليمي والعالمي.

حضر اللقاء من شرطة أبوظبي.. المقدم الدكتور خميس سعيد المزروعي استشاري طب الشرعي، والرائد عادل محمد آل علي مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، والرائد محمد معتوق آل علي مدير فرع الاتصال بمكتب شؤون الضحايا، النقيب تميم عوض التميمي طبيب عظام جنائي.

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