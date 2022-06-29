«اليونيسيف»: مدارس وحضانات الشارقة مطابقة للمعايير الصديقة للطفل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أشادت لجنة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بالنظام التعليمي في إمارة الشارقة، وبجهودها الرائدة في توفير بيئة آمنة للأطفال، مؤكدة مطابقة المدارس والحضانات في الشارقة للمعايير الصديقة للطفل، كما اطلعت اللجنة خلال زيارتها للشارقة، على أحدث مشاريع مكتب الشارقة صديقة للطفل، ضمن لقاءات مع المكتب.

وجاءت الزيارة، بهدف التأكد من مستوى تطبيق المبادئ التي أطلقتها «اليونيسيف» مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، ضمن معايير الشارقة للمدارس والحضانات الصديقة للطفل، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المستمرة لمكتب الشارقة صديقة للطفل، والمشاريع التي يشرف على تنفيذها، بهدف الارتقاء بمكانة الشارقة، كمدينة صديقة للأطفال واليافعين والعائلات.

ضم وفد «اليونيسيف» كلاً من ديسيزلافا إلييفا، وناتاليا مايتشلوفا، استشاريتين مستقلتين من بلغاريا، تمتلكان خبرة غنية في أوروبا ومنطقة الخليج.

وعقدت اللجنة اجتماعات مع مسؤولين من عدد من مؤسسات التعليم في الشارقة، ومع الفريق التخصصي والفريق القيادي ومختلف المعنيين بتنفيذ معايير الشارقة للمدارس والحضانات الصديقة للطفل، وشملت زيارات لجنة «اليونيسيف» عدداً من المدارس والحضانات المعتمدة ضمن معايير الشارقة للمدارس والحضانات الصديقة للطفل.

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