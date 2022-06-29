تحكيم جائزتين للمبادرات المدرسية والأبحاث في رعاية الموهوبين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن بدء الدورة الأولى بجوائز المركز العالمي للموهوبين من خلال تحكيم جائزتين، الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجدير بالذكر أن المركز العالمي للموهوبين هو أول منصة عالمية لرعاية الموهوبين.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «أتت هاتان الجائزتان بتوجيهات مباشرة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، من منطلق الحرص الذي كان يبديه المغفور له في تشجيع أفضل الممارسات في تعليم الموهوبين وتطوير المواهب من جميع أنحاء العالم.

وبالتزامن مع إطلاق المركز العالمي للموهوبين في شهر أكتوبر الماضي في إكسبو 2020 دبي، أعلنت المؤسسة عن فتح باب التسجيل للدورة الأولى من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين. ويسرنا اليوم البدء بعملية تحكيم المرشحين للجائزتين اللتين تهدفان إلى تكريم المساعي والجهود المستمرة لخلق بيئة تعليمية أفضل للموهوبين حول العالم».

وأضاف: «انطلقت الجائزتان في دورتهما الأولى بجهود الخبراء الذين لديهم مساهمات في تعزيز مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع برامج التميز والمواهب والعلماء والباحثين في تعليم الموهوبين وتطوير المواهب».

وتعتبر هاتان الجائزتان معياراً عالمياً لتنمية المهارات وتوجيه المواهب في جميع أنحاء العالم.

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