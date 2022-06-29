محمد الشرقي يكرّم الفائزين في مسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية فن الخط العربي في الحضارة الإسلامية، وارتباطه المتين بالتراث العربي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم كافة أشكال الفنون والاحتفاء بالمبدعين الشباب من حول العالم.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية لمسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي، الذي أقيم في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة.

وتجول سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي في المعرض الفني المصاحب للحفل الذي استعرض الأعمال الفائزة والمشاركة في المسابقة، واستمع سموه من أصحابها إلى شرح عن مواضيع اللوحات والقيم التعبيرية والجمالية التي عبرت عنها.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في المسابقة التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وهنأهم على تحقيق مراكز متقدمة في المنافسة العالمية، عبر لوحاتهم الفنية التي أبرزت مهاراتهم العالية والنواحي الجمالية في مجال الخط العربي.

وأشاد سموه، بجهود الأكاديمية في تنظيم المسابقات والمشاريع النوعية التي تستقطب المواهب الإبداعية من حول العالم، بما يرسخ مكانة إمارة الفجيرة في مجال الفنون البصرية، ويدعم رؤية الدولة في مجال الفن، ويسهم في إبراز الموهوبين وتقدير إبداعاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز