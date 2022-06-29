منى كشواني أول طبيبة إماراتية تمارس جراحة الروبوت بالدولة

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور عصام محمد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجهود وتفاني الكوادر الطبية العاملة في مختلف المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

مؤكداً أن المؤسسة ماضية في تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين قدرات جميع كوادرها الطبية والتمريضية في المنشآت التابعة لها، مضيفاً إن جهود المؤسسة في تعزيز قدرات وكفاءة طواقمها الطبية أدت إلى رفد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها بنخبة من الخبرات والكفاءات الطبية التي استفادت من برامج التدريب المتخصصة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وتعزيز قدرات وبيئة العمل الصحية في جميع منشآتها بأفضل الخبرات والقدرات الطبية.

وتبرز الطبيبة منى عبد العزيز كشواني أخصائية نساء وولادة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كأول طبيبة إماراتية تمارس جراحة الروبوت على مستوى الدولة بترخيص من جهة معتمدة.

حيث تجري جراحات استئصال الرحم الكلي واستئصال الرحم فوق عنق الرحم واستئصال الأورام الليفية وإزالة أكياس المبيض وإزالة الالتصاقات لعلاج آلام البطن والحوض، بالإضافة إلى جراحات ارتخاء وهبوط الرحم نتيجة الولادات المتكررة.

تدريب

وقالت كشواني، وهي خريجة جامعة الملكة ماري بلندن عام 2005: أمضيت الكثير من الساعات بعد عملي للتدريب على جهاز المحاكاة الجراحي ودراسة عمل نظام الروبوت، ما أهلني للحصول في مطلع شهر مايو 2022 على شهادة الترخيص لمزاولة جراحات الروبوت النسائية على جهاز الروبوت الجراحي «دافنشي» من مركز التدريب «أركاد» بستراسبورج في فرنسا.

وتوجهت بالشكر للقيادة الرشيدة على هذه الفرصة لتكون من المواطنين القلائل الذين ينفذون هذا النوع من العمليات عالية الدقة للمرضى بواسطة الروبوت.

وأوضحت أنها اكتسبت خبرة كبيرة في البرنامج منذ انطلاقه عام 2019، وذلك من خلال التعرف على نظام «دافنشي» الجراحي وكيفية عمله بطريقة آمنة.

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