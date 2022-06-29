العين تحتضن المرحلة 2 من «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق صندوق الوطن، ووزارة التسامح والتعايش، أمس، المرحلة الثانية من المشروع الوطني «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان» في مدينة العين.

وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ومشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين والمتطوعات من مدينة العين والمناطق المحيطة بها، الذين انتظموا في البرنامج التدريبي المتخصص.

والذي يستمر 3 أيام لتأهيلهم واستثمار طاقتهم وقدراتهم وخبراتهم في مجال التطوع لخدمة وتنمية مجتمعاتهم المحلية في العديد من المجالات، ويهدف البرنامج إلى الخروج برؤى وأفكار ومشاريع ومبادرات قابلة للتطبيق فوراً داخل المجتمع الإمارات بالتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة.

وفي إطار اهتمامه ومتابعته المستمرة لمشروع «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان» كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك أكد أن التطوع من أجل خدمة المجتمع الإماراتي والإنسانية، وتعزيز قدرات أبناء هذا الوطن هي واحدة من أهم وأبرز الصفات التي يتمتع بها مواطنو الإمارات والمقيمون على أرضها، مؤكداً أن التطوع قيمة إنسانية متجذرة في مجتمعنا، غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وجعلتها قيادتنا الرشيدة منهج عمل وأسلوب حياة.

وأوضح أن وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن يعتزان كثيراً بإطلاق هذه المبادرة المتميزة التي تعزز ثقافة التطوع لدى الجميع، وتدعم العديد من الفئات المجتمعية الأحق بالرعاية والدعم، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الوطني بتعميق اشتراك الجميع في مسيرة النهضة والرخاء في الدولة، إنما ظهر بوضوح في تعاون جميع مؤسسات المجتمع مع صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش، في تنفيذ هذا المشروع الهام، بل وكذلك في حرص الجميع على إيجاد مناخ وطني عام، يحفز على تحمل المسؤولية.

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