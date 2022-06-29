«نيابة دبي» تبحث التعاون القضائي مع سنغافورة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رازيف الجنيد القنصل العام لجمهورية سنغافورة؛ الذي استلم مهام عمله أخيراً.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع رعاياهم في الإمارة، وآخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء تمنى النائب العام للقنصل الجديد النجاح في مهامه الجديدة.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وسونغ ين مي نائب القنصل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز