حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج وزارة العدل

المصدر: عجمان - وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة العدل، ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان، إلى شرح من معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، حول أهداف وخطط الوزارة في المجالات المرتبطة بالقوانين والتشريعات وتطويرها، للارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة، لتوفير نظام قضائي عادل، من خلال تقديم خدمات قضائية، عدلية، وقانونية، وتطوير تشريعات رائدة، تضمن سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة، ومواكبة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين، وتعزيز استقرار المجتمع.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدل والمساواة والشفافية بين أفراد المجتمع دون تمييز، وتقديم الخدمات التي تحقق رضا وسعادة المراجعين.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.

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