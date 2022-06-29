«الوطني» يوافق على تعديل مرسوم الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال جلسته الـ 15 من دور انعقاده العادي الـ 3 من الفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «23» لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

كما وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم دور العبادة، وإعادته إلى مجلس الوزراء، بينما شهدت الجلسة رداً على سؤال برلماني واحد وتأجيل سؤالين إلى دور الانعقاد المقبل.

3 ميداليات

ونص تعديل مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «23» لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، على ما يلي: نظراً لمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، و50 عاماً على تشكيل كلية زايد الثاني العسكرية، تم إضافة 3 ميداليات عسكرية إلى الميداليات التي يحددها المرسوم بقانون بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وهي:

ميدالية اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل كلية زايد الثاني العسكرية، وميدالية كلية زايد الثاني العسكرية.

مرض السيلياك

وفي بند الأسئلة وجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً حول «مرض السيلياك»، إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع ينص على ما يلي:

سجلت الدولة خلال الفترة السابقة ارتفاعاً بعدد الأطفال المصابين بمرض السيلياك وهو عبارة عن اختلال مناعي يقوم بإفراز أجسام مضادة لبروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير والشوفان والحنطة وعندما يتناول المريض الأطعمة المحتوية على الجلوتين فإنها تؤدي إلى تلف الشعيرات في الأمعاء الدقيقة لدى الشخص المصاب.

مما يضطر أهالي الأطفال إلى شراء منتجات خالية من الجلوتين والتي تعتبر مكلفة مادياً، فما هي مبادرات الوزارة في دعم هذه الفئة من الأطفال من خلال المادة «19» من قانون حقوق الطفل «وديمة».

وقالت معالي الوزيرة في الرد الكتابي: نص قانون حقوق الطفل «وديمة» في الفصل الرابع «الحقوق الصحية» في المادة «19» على ما يلي: تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.

كما نصت المادة «20» البند «2» على قيام السلطات المختصة والجهات المعنية بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته.

وبينت أنه وحرصاً من الوزارة على ضمان حقوق الطفل وتمتعه بكامل أوجه الرعاية والحماية، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر والجهات المعنية بدراسة هذا الموضوع من أجل إيجاد الحلول المناسبة.

كما تم الرد كتابياً على سؤال عفراء بخيت العليلي حول «تطبيق المادة 25 من قانون وديمة» الموجه إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

حيث لم تكتف بالرد وطالبت بحضور معالي الوزيرة للإجابة على السؤال، فيما تم إرجاء سؤال كفاح محمد الزعابي لاعتذارها عن حضور الجلسة والموجه إلى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع حول: «القبول في الكليات العسكرية في الدولة».

واطلع المجلس على رسالة واردة من الحكومة تتضمن طلب سحب مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة، وإعادته إلى مجلس الوزراء. واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، وحول موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

اختتام

ومن المقرر أن يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الـ 3 من الفصل التشريعي الـ 17 اليوم، بعقد جلسته الـ 16، حيث يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

ويختتم المجلس أعمال جلسته بتلاوة المرسوم الاتحادي بفض دور الانعقاد العادي الـ 3 من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي.

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