محمد الطنيجي أول ثانوية التكنولوجيا التطبيقية «عام»: هدفي الهندسة الكهربائية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد الطالب محمد عبيد محمد الطنيجي، الحاصل على المركز الأول في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية المسار العام، أن سبب تفوقه يرجع إلى اهتمامه بدروسه اليومية دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية، متغلباً على كافة الصعوبات التي واجهته خلال العام الدراسي المنصرم من خلال تنظيم الوقت ووضع الخطط الكفيلة للوصول إلى غايات النجاح، متحدياً كافة العقبات التي واجهته خلال العام الدراسي بالصبر والجلد ومزيد من الاهتمام.

الطنيجي الذي درس بثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع أم القيوين أهدى نجاحه للقيادة الرشيدة للدولة، وإلى والده ووالدته اللذين هيئا له كافة أسباب النجاح وإلى إدارة المدرسة وكافة المعلمين الذين لم يبخلوا عليهم بالمعلومات والشروح المميزة للدروس، ما أعانهم في إكمال مسيرتهم الدراسية وبالتالي التفوق.

ولفت لـ"البيان" إلى أنه يود أن يتخصص في دراسة الهندسة الكهربائية بجامعة خليفة نتيجة لعشقه للهندسة وتعلقه بها منذ الصغر.

وأشار الطنيجي إلى أنه درس الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، لكنه شغوف بدراسة الهندسة الكهربائية، لذلك سوف يختار التخصص فيها ويكمل دراسته العليا فيها، لافتاً إلى أن له مشاركات في كافة الأنشطة الصفية واللاصفية، الأمر الذي أكسبه الكثير من المعلومات التي أهلته لإحراز ذلك المركز المتقدم، مبيناً أنه لا يؤمن بالدروس الخصوصية ولم يستعن بها طوال حياته الدراسية معتمداً على نفسه في أداء واجباته، ما مكنه من التفوق في كافة المواد.

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