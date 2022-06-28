علي عيدروس أول ثانوية التكنولوجيا التطبيقية «متقدم»: جامعة خليفة هدفي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أبدى علي حسن عيدروس، الأول على ثانوية التكنولوجيا التطبيقية «أبوظبي - بني ياس»، مسار متقدم، سعادته الغامرة بالوجود بين الثمانية الأوائل في الثانوية العامة، مهدياً النجاح العريض إلى القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في تحفيز المبدعين والموهوبين وإتاحة الفرص التعليمية بشتى مسارتها للطلبة، وإلى أسرته التي ساعدته ودعمته طيلة مشواره الدراسي.

وقال علي عيدروس لـ«البيان»: فخور كوني واحداً من أوائل الثانوية العامة، وقد حققت هذا النجاح بفضل الله والمثابرة في الدراسة، ولم أستعن بالدروس الخصوصية، وفقط قمت بتنظيم وقتي والتركيز جيداً على المنهج الدراسي، دون الاستعانة بمعلم خاص، ولافتاً إلى أن المناهج الدراسية والمعلمين كافيان بتخريج طلبة على قدر عالٍ من المهارة والإلمام بمخرجات التعليم.

وأوضح العيدروس أن طموحه الالتحاق بجامعة خليفة قسم الهندسة الكهربائية، وشرف له أن يكون جزءاً من هذه الجامعة العريقة والتي توفر التخصصات الهندسية بامتياز، وتماشياَ مع ميوله أن يصبح مهندساً تخصص كهرباء في المستقبل.

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