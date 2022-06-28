محمد المنصوري الأول في مسار برنامج العلوم المتقدمة

المصدر: رأس الخيمة - عائشة الكعبي

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عبر محمد إبراهيم جمال المنصوري في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في إمارة رأس الخيمة، عن سعادته بحصوله على المركز الأول في مسار برنامج العلوم المتقدمة، مثمناً جهود القيادة الرشيدة في توفير كل مقومات التعليم التكنولوجي وبث روح التحفيز والتشجيع في الطلبة لمواصلة مشوارهم التعليمي بتفوق.



وقال المنصوري: بداية أحمد الله عز وجل على توفيقه لي في دراستي، حيث يعود الفضل أولاً لله سبحانه وتعالى، وثانياً للتشجيع والدعم الكبير من قبل عائلتي وكادر التعليم الذي تكلل بنجاحي بتفوق، موضحاً حرصه طوال مسيرته التعليمية على أن يكون من الطلبة المتفوقين، وأشار المنصوري أن شقيقته الكبرى سبقته قبل سنوات قليلة بحصولها على أحد المراكز الأولى على مستوى الدولة.



ويأمل محمد أن يواصل مسيرته في النجاح والتفوق بدراسة علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، ليقدم علمه وتفوقه إلى دولته الإمارات ويسهم في رفعتها وتطورها.



وتوجه محمد بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمامهما الكبير بالعملية التعليمية في الدولة والذي كان له الأثر الكبير في تفوقه.

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