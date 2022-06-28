سارة الأميري تهنئ أوائل الثانوية

المصدر: البيان

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هنأت معالي سارة الأميري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أوائل الثانوية على جهودهم التي تكللت بالتفوق و الريادة، متمنية لهم دوام التميز.

وقالت معاليها عبر حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي: "كوكبة جديدة من طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، تتكلل جهودهم بالتفوق والريادة في ختام رحلتهم التعليمية المدرسية في جميع المسارات، ونتمنى لهم دوام التميز".

من جانبها، باركت الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لطلبة الصف الثاني عشر هذا التميز والريادة في مرحلة هامة من مراحل مسيرتهم التعليمية، قائلة " فهم حصيلة منظومة تعليمية أرادت لها القيادة الرشيدة أن تكون من بين الأفضل عالمياً، وذلك عبر توجهاتها المباشرة ومتابعتها الحثيثة لكل ما يتصل بالشأن التعليمي.

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