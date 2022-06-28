«التنمية الاجتماعية» تنظم الملتقى الصيفي «انعش صيفك»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أعلنت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، عن تنظيم الملتقى الصيفي الخامس تحت شعار «انعش صيفك» للطلبة من سن 6 إلى 11 سنة والطالبات من سن 6 إلى 12 سنة وذلك بمقر الجمعية في منطقة مشيرف بعجمان، خلال الفترة من 18 إلى 29 يوليو المقبل، كما يمكن لأولياء الأمور حضور برامج وأنشطة الملتقى الثقافية والاجتماعية الرامية إلى استثمار أوقات الفراغ عند الطلبة خلال العطلة الصيفية وتنمية المهارات وصقلها ومن المتوقع استقبال 200 مشارك.

وقالت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية لـ«البيان»: تحرص الجمعية سنوياً على تنظيم الملتقى الصيفي والذي يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والورش العلمية والثقافية والابتكار وتنظيم رحلات ميدانية للمعالم الحضرية في الدولة واطلاع الطلبة والطالبات على الإنجازات الحضرية.

كما يتضمن برامج الملتقى الصيفي أنشطة رياضية بالتعاون مع مراكز تدريبية متخصصة، لافتة بأن الهدف من الملتقى المساهمة في المشاركة المجتمعية واستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية وإيجاد متنفس لجميع أفراد الأسرة للمشاركة في حضور الأنشطة مع أولادهم، والتركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز المهارات وتنميتها ودعم خبراتهم عبر البرامج العلمية.

كما يهتم الملتقى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وغرسه في نفوس الأبناء وتشجيعهم على العمل في خدمة المجتمع منذ الصغر، موضحة بأن الملتقى يستمر لمدة أسبوعين، ويشمل الملتقى تنظيم 4 ورش تدريبية متنوعة وبرامج علمية عن الابتكار والاستدامة وريادة المشاريع الصغيرة.

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