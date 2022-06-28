«نسائية دبي» تطلق «عالم المهارات» لاستثمار الإجازة الصيفية للفتيات

المصدر: دبي - البيان

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تطلق جمعية النهضة النسائية بدبي، بمقرها الرئيس بالحمرية، برنامج الإجازات، تحت شعار «عالم المهارات» مع شخصية «شمسة» المبتكرة، وذلك في الفترة من 4 لغاية 28 يوليو المقبل، ويستهدف الفتيات من 7 إلى 14 سنة، وذلك تحقيقاً لغاية الجمعية الاستراتيجية في دعم قدرات ومواهب الطفولة، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بما هو مفيد وممتع، في بيئة جاذبة تدعم المهارات، عبر برنامج منوع يتشكل على فريقين: «فريق الفرص» و«فريق الأفكار»، في قالب ترفيهي مميز، ويحوي مجموعة ورش ودورات تخصصية علمية وعملية لمدربات معتمدات.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن البرنامج هو مبادرة مشتركة بين عدة وحدات تنظيمية بالجمعية، هي: مركز حور للفتيات، ومركز النهضة للفنون، ومركز النهضة الديني الثقافي، مشيرة إلى أن الهدف من البرنامج هو استثمار أوقات الفراغ لدى الفتيات، وإعداد جيل مسلح بالمعرفة والقيم الأخلاقية، من خلال برامج مثمرة تدعم مواهبهن، وتصقل خبراتهن وإبداعاتهن في أجواء فنية ممتعة.

ويضم البرنامج حزمة متميزة من الأنشطة المتنوعة والمحببة للفتيات، مثل: فنتازيا الألوان في الفن التشكيلي، وورش في الرسم والموزاييك والرسم على الأكواب والطباعة على الشموع، وورشة إعادة التدوير، ودورات في العناية بالشعر، وفي الخياطة والتصميم، وحصص الطبخ المتنوعة، وتعلم المهارات الأساسية لرياضة الجوجيستو، ورحلات متنوعة ومسابقات ثقافية، وأنشطة تحفيزية لتقديم أفكار ابتكارية، وعروض مسرحية تتناول إظهار قيم أخلاقية وتربوية عن طريق تجسيد مشاعر وسلوكيات مختلفة من خلال تطبيقات على خشبة المسرح.

ونوّهت الفلاسي بأن برنامج الإجازات هذا العام سيقام بشكل حضوري، ويراعى فيه الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة وتطبيق ما يضمن السلامة.

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