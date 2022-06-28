إلغاء فحوصات «كوفيد 19» بمجالس الضواحي في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت الدكتورة أميرة سيف الخاجة مدير الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: أن إيقاف إجراء فحوصات «كوفيد 19» في مجالس الضواحي بالشارقة يأتي بهدف إعادة المجالس لممارسة دورها الاجتماعي الطبيعي، كما أن الخدمة متوفرة حالياً مجاناً للمواطنين بمراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارة عبر نظام الحجز الإلكتروني المسبق لتلافي الازدحام.

آلية

وأكدت: إن هناك أماكن أخرى حددت في إمارة الشارقة من قبل جهات أخرى توفر خدمة الفحوصات ولكن بطريقة مختلفة عنا، كما أن تلك الخدمة في مراكز الرعاية الصحية لم يتم إيقافها بل متوافرة في المراكز، ولكن تم وضع آلية معينة لكي يتم استقبال المراجعين دون ضغط.

تقييم

وأضافت: إنه تم افتتاح مركز القراين الصحي منذ 10 أيام لتقييم الحالات الإيجابية لأهالي المنطقة والمناطق القريبة منها، إضافة إلى تقييم الحالات المشتبه فيها والمخالطين الذين يعانون من أعراض، بحيث يتم تركيز الخدمة في مكان واحد تسهيلاً لهم، مبينة أن المركز مفتوح طيلة أيام الأسبوع من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً للمصابين الذين يحتاجون تقييماً أو علاجاً وأدوية، وكذلك الحالات المشتبه فيها من الذين يريدون الاطمئنان، لافتة إلى أن هناك 21 مركزاً صحياً منتشرة في الإمارة تقدم الخدمات الصحية للمرضى.

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