"البيان" تسلم الفائزين بمسابقة يوم تأسيسها الـ42 جوائزهم

المصدر: البيان

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سلّمت صحيفة "البيان" جوائز مسابقتها بمناسبة يوم تأسيسها الـ 42، التي فاز بها ثلاثة رابحين من بين مئات المشاركين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتسلَّم الفائزون: طالب الشحي وفاطمي البرعي وفهد سالم بالنيابة عن الفائزة نادية سالم، في مقر الصحيفة بدبي، جوائزهم المتمثلة في هواتف "آي فون 13".

وباركت الصحيفة للفائزين وتمنت حظاً أوفر للمشاركين في المسابقات القادمة، منوهة إلى متابعة المنصات الرقمية للصحيفة، حيث يعلن عن المسابقات الجديدة.

سلم الجوائز للفائزين كل من: آمنة البنا مديرة تحرير الإعلام الرقمي، وناهد النقبي رئيسة قسم دعم المحتوى، وجمانة البلوشي عضو مجلس شباب "البيان".

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