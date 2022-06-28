«بلدية عجمان» تكرّم المساهمين في نجاح مشروع المركبة ذاتية القيادة

المصدر: عجمان - البيان

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كرّم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الجهات المتعاونة وفرق العمل التي أسهمت في نجاح مشروع المركبة ذاتية القيادة مكملة جهودها وموحدة أهدافها للخروج بهذا المشروع المميز، والذي حقق نتائج إيجابية على مدار الفترة الماضية.

وقال: إن المشروع يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، وحظي منذ بدايته بدعم القيادة التي حرصت على استمراريته لتساعد على نمو الإمارة وتعزيز اقتصادها الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي المدعم بأحدث التقنيات، فضلاً على المميزات العديدة للمركبة المزودة بتقنية الجيل الخامس «5G» بالأمان التام والسلامة المتناهية بداخلها.

وذكر: إن المركبة واكبت رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية التي تسعى إلى جعل الإمارات من بين أفضل الدول في العالم في مجال النقل المستدام الذي تدعمه شبكة الجيل الخامس والتقنيات المتقدمة.

وأعرب عن شكره لجهود كل الجهات وفرق العمل التي أسهمت في إنجاح المشروع، متمنياً استمراريته وتوسعة نطاق عمله وتحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أوضحت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X، مدير مشروع المركبة ذاتية القيادة: إن المركز حرص على تبني الرؤى الحكيمة للتقدم في مضمار التحول الرقمي الكامل وعليه تكاثفت الجهود والشراكات لتدشين مشاريع رائدة، ومن أهمها مشروع المركبة ذاتية القيادة، والتي استهدفت توفير وسيلة نقل ذكية ومطورة بكل علوم التكنولوجيا المتقدمة والمستقبل لتتناسب مع مختلف الظروف المحيطة، كما واتصفت بكونها مجهزة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، حيث تتميز بالمرونة والطاقة الاستيعابية الكبيرة، والتي تصل إلى 15 شخصاً. وقالت النعيمي: سعينا لإحداث نقلة نوعية في مجال أنظمة التنقل، من خلال توفير حلول مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحام وتطوير البنية التحتية في المدينة.

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