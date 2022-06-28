«هيئة الكهرباء» تفتح التسجيل للمنح الدراسية في جامعتي الشارقة والأمريكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت خولة عبدالرحمن بن هدة، رئيس قسم المنح الدراسية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه بناءً على توجيهات سعيد السويدي، رئيس الهيئة، بضرورة العمل على ترتيب إجراءات تقديم الطلبة للعام الجامعي المقبل، تم تطوير الموقع الإلكتروني للمنح الدراسية حتى يتمكن الطلبة المواطنون وأبناء المواطنات وأبناء أئمة المساجد من القيام بعملية التسجيل عبر الهاتف أو الحاسوب بصورة سلسة للتسجيل في جامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية، وسيبدأ التسجيل من الثامن والعشرين من الشهر الجاري وحتى الحادي والعشرين من أغسطس المقبل، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل.

تطوير

جاء ذلك خلال مداخلة لها ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والذي أكدت من خلاله أنه تم تطوير الموقع الإلكتروني للمنح حتى يتمكن الطالب من إدخال بياناته، والتي أبرزها الهوية والرقم الجامعي وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني بالنسبة للمواطنين وأبناء المواطنات من الشارقة، ومن الشروط أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية وألا تقل النسبة عن 85% حتى يتم قبوله في إحدى الجامعتين، وهما جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، وألا يكون الطالب عاملاً في قطاع سواء كان حكومياً أم خاصاً.

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