أول طبيبة إماراتية تمارس الجراحة الروبوتية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الدكتور عصام محمد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجهود وتفاني الكوادر الطبية العاملة في مختلف المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة مؤكداً أن المؤسسة ماضية في تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين قدرات جميع كوادرها الطبية والتمريضية في المنشآت التابعة لها من خلال البرامج التدريبية والدورات المتخصصة بما يواكب المستجدات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن جهود المؤسسة في تعزيز قدرات وكفاءة طواقمها الطبية أدت إلى رفد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها بنخبة من الخبرات والكفاءات الطبية التي استفادت من برامج التدريب المتخصصة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وتعزيز قدرات وبيئة العمل الصحية في جميع منشآتها بأفضل الخبرات والقدرات البشرية الطبية.

وتبرز الطبيبة منى عبدالعزيز كشواني أخصائية نساء وولادة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كأول طبيبة إماراتية تمارس جراحة الروبوت على مستوى الدولة بترخيص من جهة معتمدة حيث تجري جراحات استئصال الرحم الكلي واستئصال الرحم فوق عنق الرحم واستئصال الاورام الليفية وإزالة أكياس المبيض وإزالة الالتصاقات لعلاج آلام البطن والحوض بالإضافة إلى جراحات ارتخاء وهبوط الرحم نتيجة الولادات المتكررة.

و كشواني خريجة جامعة الملكة ماري بلندن عام 2005 .

وقالت : أمضيت الكثير من الساعات بعد عملي للتدريب على جهاز المحاكاة الجراحي ودراسة عمل نظام الربوت ما أهلني للحصول في مطلع شهر مايو 2022 على شهادة الترخيص لمزاولة جراحات الربوت النسائية على جهاز الربوت الجراحي "دافنشي" من مركز التدريب "أركاد" بستراسبورج في فرنسا.

وتوجهت بالشكر للقيادة الرشيدة على هذه الفرصة لتكون من المواطنين القلائل الذين ينفذون هذا النوع من العمليات عالية الدقة للمرضى بواسطة الروبوت.

وأوضحت أنها اكتسبت خبرة كبيرة في البرنامج منذ انطلاقه عام 2019 وذلك من خلال التعرف على نظام "دافنشي" الجراحي وكيفية عمله بطريقة آمنة .

ويعتبر نظام "دافنشي" الجراحي - الذي بدأ عام 1999 كنظام جراحي آلي يستخدم طريقة جراحية طفيفة التوغل- الأفضل على مستوى العالم في دقة العمليات الجراحية حيث لا تزال الشركة الأمريكية "Intuitive surgical" تقوم بتحديثه وتطويره لإضافة مزايا مختلفة إليه.

يشار إلى أن نظام "دافنشي" الجراحي هو أول روبوت جراحي آمن وفعال معترف به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حيث يساعد في اجراء الجراحات المعقدة قليلة التوغل بدقة كبيرة وبإستخدام مجموعة من الشقوق الصغيرة ما يقلل من مدة بقاء المريض في المستشفى ويسهم في سرعة استجابته وشفاءه ويقلص الحاجة إلى مسكنات الآلام بعد العملية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز