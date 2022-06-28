سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (43) بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور/ سعيد مصبح محمد الكعبي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم: الدكتور/ عبيد علي عبيد بن بطي المهيري والشيخ/ عبدالرحمن عبدالله ماجد أحمد المعلا والسيد/ علي أحمد يعقوب يوسف الحوسني والدكتور/ سيف خميس أحمد عبدالله النقبي والسيدة/ عائشة محمد زايد خليفة الطنيجي.

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