حمدان بن محمد يطلق مبادرة "دبي جلوبال"

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من مقر غرف دبي مشروع "دبي جلوبال" وهو عبارة عن شبكة عالمية من 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في القارات الخمس. مشيراً سموه إلى أن الهدف من الشبكة العالمية تدويل الشركات الوطنية، واستقطاب استثمارات عالمية، وفتح أسواق تجارية جديدة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقت من مقر غرف دبي مشروع "دبي جلوبال" وهو عبارة عن شبكة عالمية من 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في القارات الخمس.. هدفنا من الشبكة العالمية تدويل شركاتنا الوطنية، واستقطاب استثمارات عالمية، وفتح أسواق تجارية جديدة".

وأوضح سموه أن دبي تمتلك 11٪ من إجمالي حركة الشحن العالمية عبر موانئها، وتستثمر عشرات المليارات في توسيع خطوطها الملاحية والجوية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وقال: "دبي تمتلك 11٪ من إجمالي حركة الشحن العالمية عبر موانئها، وتستثمر عشرات المليارات في توسيع خطوطها الملاحية والجوية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، ونحن المدينة الأكثر نمواً وتنوعاً وسرعةً. وهدفنا من دبي جلوبال أن تصل قصتنا للعالم.. ويتواصل العالم تجارياً واقتصادياً عبر دبي".

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