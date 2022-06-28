الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام القادمة على النحو التالي:

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – ومغبر إلى غائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية شمالاً وشرقاً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج ظهراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على المناطق الساحلية الشمالية صباحاً – وصحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون سحب ركامية قد تكون ممطرة شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج يضطرب ليلاً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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