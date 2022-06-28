القرار يخفض التكاليف ويحفز النمو السياحي

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد محمد جاسم الريس، الرئيس الفخري لمجموعة وكلاء السفر والسياحة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات والبواخر (مجموعة الريس) أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإلغاء الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في إمارة دبي يشكل إضافة نوعية لقطاع السياحة والسفر في دبي ويعزز جهود الإمارة المتواصلة لاستقطاب التدفقات السياحية من أنحاء العالم وفتح المزيد من الأسواق.

تخفيف الأعباء

وقال إن القرار يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على الشركات التي تتولى تمثيل الخطوط الجوية العالمية في دبي ما يحفز فرص نمو الأعمال والازدهار السياحي، لافتاً إلى أن وكلاء خطوط الطيران يتحملون تكاليف مالية كبيرة لتمثيل الناقلات الجوية بما يشمل إنشاء الفروع والموظفين والتسويق والترويج.

ومن هنا فإن إلغاء الرسوم المقررة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في دبي سيدعم القدرة المالية للشركات مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والترويج لمقومات السياحة في الإمارة.

دور المحفزات

وأوضح محمد جاسم الريس، أن القرار يأتي في التوقيت المناسب الذي يحتاج فيه قطاع السفر والطيران إلى مثل هذه المحفزات في ظل التحديات التي مر بها العالم خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع التحديات الدولية الحالية، مشدداً على أهمية المحفزات في دعم انتعاش صناعة السياحة والسفر والقطاعات المرتبطة بها مثل التجزئة والضيافة وغيرها وهي من القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في دبي.

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