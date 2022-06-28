شرطة دبي تفوز بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية

المصدر: دبي - البيان

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فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية «IFTDO» عن فئة الابتكار في الممارسات.

وذلك عن مبادرة التدريب الافتراضي في شرطة دبي. وتسلم اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، الجائزة من قبل شري هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي، الإسكان والشؤون الحضرية بحكومة الهند، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ49 لمؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية الذي نظمه المعهد الهندي للتدريب والتنمية (ISTD)، في نيودلهي – الهند.

يذكر أن الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية «IFTDO» تأسس في مدينة جنيف السويسرية عام 1972 ويمثل الاتحاد شبكة عالمية للمتخصصين في مجال الموارد البشرية الملتزمين بالعمل على تطوير تحويل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا لتعزيز النمو الشخصي والمؤسسي والأداء البشري والإنتاجية والتنمية المستدامة.

وتم الإقرار بالاتحاد باعتباره مؤسسة غير حكومية من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية «ILO» ويعمل مع ما يزيد على 500 ألف متخصص في هذا المجال يمثلون أكثر من 30 دولة على مستوى العالم.

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