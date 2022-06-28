«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الحواري السنوي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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تنظم مؤسسة التنمية الأسرية اليوم، الملتقى الأسري الحواري السنوي 2022، تحت شعار «معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً»، في مقر مركز جبل حفيت المجتمعي، الذي تم افتتاحه مؤخراً، والذي تروي تفاصيله قصةً رائعةً، تحتضنها منطقة سكنية محاطة بالطبيعة الجميلة والمناظر الخلابة، ما يوفر بيئة اجتماعية جاذبة وحاضنة لكافة أفراد الأسرة والمجتمع، وسط مساحات آمنة، تُسهمُ بشكل كبير في التواصل الأسري والمجتمعي.

ويترجم هذا الملتقى الحواري، رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى للمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ويعكس اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية ودورها الاستباقي الذي تقوم به، والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في تنفيذ الخدمات، وتبنّي المبادرات والبرامج لكافة شرائح المجتمع.

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