مؤسس «التلال السبعة»: الإمارات بصمة عالمية في العمل الخيري

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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أكد محمد زكريا المؤسس لمنظمة التلال السبع للتنمية المجتمعية لـ«البيان» والتي فازت بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 2022 في دورتها السادسة والتي تنظمها «مؤسسة القلب الكبير»، المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم أن الإمارات أضحت بصمة عالمية في العمل الخيري تتناقلها الوسائط العالمية، فهي تعطي دون منة أو انتظار لرد الجميل.

مبيناً أن التلال الـ7 تعمل على بناء المساحات العامة وتفعيلها من خلال برامج مجانية للأطفال بهدف توفير أنشطة إبداعية مختلفة نعتمد فيها على تحويل المساحة العامة غير المستخدمة إلى مساحات إبداعية آمنة ومبتكرة تخدم اللاجئين في تلك المناطق والمجتمع المضيف، في مبادرات تعزز التنمية الإبداعية والترفيهية ودمج اللاجئين مع أقرانهم، مشيداً بمؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها.

وقال: إن المنظمة تقدم برامج في مجال التدريب المهني، كما تعمل على استقطاب الأطفال والشباب من مختلف دول العالم من اللاجئين، وكانت البداية عبارة عن مشروع تطوعي في العام 2014، ومن ثم تم عمل شراكات حتى نستقطب الأطفال من خارج الحي.

إضافة إلى الأطفال اللاجئين، ثم بدأنا في التوسع من خلال إنشاء مساحات عامة، ثم التدريب المهني على النجارة من خلال ورش حتى يتمكن الأطفال اللاجئون من الاستفادة منها، لافتاً إلى أن العمل جار الآن في إنشاء مساحتين خارج عمان لبرنامج التزلج، كما نستقطب 250 شاباً وشابة في الأسبوع، وحالياً يتم تطوير برنامج الاستدامة حتى نتمكن من الاعتماد على أنفسنا في عملية التطوير.

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