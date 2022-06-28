مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«برجيل» لتقديم الرعاية الصحية لمنتسبي الوزارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت وزارة الداخلية ومجموعة برجيل القابضة، أمس، في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم بشأن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لفئة المتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة في مجال توفير الخدمات الطبية.

وقع المذكرة عن جانب الوزارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن جانب مجموعة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة.

وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عام للتنسيق والتعاون المتبادل بين الجانبين وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في دعم الرعاية الصحية لمنتسبيها وفئة المتقاعدين منهم، وسعياً منها إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولأسرهم.

وتنص المذكرة على إصدار بطاقة الخدمة المميزة لمنتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم ممن لديهم أو ليس لديهم تأمين صحي وتخصيص مستشفى برجيل فرع المارينا مول حصرياً لكافة منتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم مع الأفرع الأخرى، وإعطاء منتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين الأولوية في تلقي الخدمة داخل مرافق المستشفى، وفحوصات وتقييم اللياقة البدنية.

إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية وخدمات توصيل الأدوية وتوفير التغطية الطبية اللازمة لمنتسبي الوزارة وفئة المتقاعدين وذويهم في فروع مستشفيات برجيل القابضة في «أبوظبي، دبي، الشارقة، العين».

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