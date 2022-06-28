حاكم الشارقة يعتمد مقترح مشروع تطوير النموذج الرعوي بالمدام

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس ‏دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد مقترح مشروع تطوير النموذج الرعوي في مرعى النزهة في المدام بمساحة تصل إلى 9 ملايين متر مربع.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، أمس، والتي أكد خلالها أن النموذج الرعوي في الإمارة حظي باهتمام كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، كما أن مسألة الرعي وتربية الماشية والهجن والحيوانات في المنطقة تعد موروثاً أصيلاً، لذلك خصص سموه مراعي نموذجية تحوي المرافق والخدمات التي تعتني بهذه الحيوانات وكذلك بمربيها.

وأوضح أن سموه أطلق مسمى النزهة على المرعى الشرقي على منطقة المدام ليكون متنزهاً ومتنفساً لأهالي المنطقة، علاوة على كونه مرعى للإبل والماشية، كما أن دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ستعمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة على تصميم معلم رعوي وبيئي يتماشى مع المسمى وجاذب لمختلف أعمار أبناء وسكان المنطقة، إضافة إلى تنويع المرافق الخدمية لتناسب شاغلي وزائري المرعى.

وقال الطنيجي إن عدد العزب التي قدمها المجلس البلدي للمواطنين بلغ 80 عزبة كمرحلة أولى، وهي قابلة للتوسع حسب الزيادة، كما أن كل واحدة منها تأتي بتصميم واحد، وسيتم تخصيص أماكن لسقيا الحلال وسقيا الطيور ورعي الإبل، والتي تخصص لها مساحة 17 مليون قدم تقريباً.

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